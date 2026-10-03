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Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2

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Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 1
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 2
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 3
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 4
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 5
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 6
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 7
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 8
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 9
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 10
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 11
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 1
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 2
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 3
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 4
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 5
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 6
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 7
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 8
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 9
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 10
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 11
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276446
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2
8 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир, держатель, штатив, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
20
Высота, см
10
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х15х13
Вес, кг.
2

Описание товара Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2

Линейный лазерный нивелир ЗУБР Крест-360 ПРОФЕССИОНАЛ 34906-2 используется при разметочных, отделочных и монтажных работах внутри помещений. Обеспечивает максимальную яркость и контрастность при построении линий. Прибор позволяет выбрать один из четырех режимов проецирования: линия 360°, фиксированные перпендикулярные линии, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, раздельное включение линий. Функция автовыравнивания, не требующая настройки, повышает точность при разметке. При превышении порогового значения угла самовыравнивания срабатывает световая индикация.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир, держатель, штатив, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Развернуть
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
20
Высота, см
10
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Линейный лазерный нивелир ЗУБР Крест-360 ПРОФЕССИОНАЛ 34906-2 используется при разметочных, отделочных и монтажных работах внутри помещений. Обеспечивает максимальную яркость и контрастность при построении линий. Прибор позволяет выбрать один из четырех режимов проецирования: линия 360°, фиксированные перпендикулярные линии, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, раздельное включение линий. Функция автовыравнивания, не требующая настройки, повышает точность при разметке. При превышении порогового значения угла самовыравнивания срабатывает световая индикация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-360-2 34906-2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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