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Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк купить с доставкой в Москве
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Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк

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Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 1
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 2
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 3
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 4
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 5
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 6
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 7
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 8
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 9
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 10
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 11
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 12
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 13
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 1
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 2
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 3
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 4
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 5
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 6
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 7
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 8
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 9
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 10
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 11
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 12
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 13
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742128
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.02х0.19х0.09
Вес, кг.
2.58

Описание товара Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк

Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.

Отзывы о товаре Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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