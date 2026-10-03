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Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2

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Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269889
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Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2
8 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
7.8
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х14
Вес, кг.
1.48

Описание товара Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2

Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-2 34660-2 служит для получения лазерной проекции вертикальной и горизонтальной линий. Функционирует в трех режимах: самовыравнивание, построение наклонных плоскостей, работа с детектором. В комплект входит держатель, с помощью которого можно крепить прибор к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.

Отзывы о товаре Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
7.8
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-2 34660-2 служит для получения лазерной проекции вертикальной и горизонтальной линий. Функционирует в трех режимах: самовыравнивание, построение наклонных плоскостей, работа с детектором. В комплект входит держатель, с помощью которого можно крепить прибор к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-2 34660-2 - стоимость товара 8660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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