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Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3

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Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276448
Доставка в Москве
Загружаем...
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Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
11 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, штатив, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
26
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х14х14
Вес, кг.
2.7

Описание товара Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3

Лазерный нивелир KRAFTOOL LL360-3 34645-3 используется для разметки на стройплощадке. Имеет три режима: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий и работа с детектором. В комплект входит штатив, с помощью которого можно свободно регулировать высоту и направление измерительного луча. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. В случае превышения угла самовыравнивания срабатывает индикация - это убережет от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, штатив, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
26
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир KRAFTOOL LL360-3 34645-3 используется для разметки на стройплощадке. Имеет три режима: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий и работа с детектором. В комплект входит штатив, с помощью которого можно свободно регулировать высоту и направление измерительного луча. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. В случае превышения угла самовыравнивания срабатывает индикация - это убережет от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3 - стоимость товара 11470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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