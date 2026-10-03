Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб.
В наличии
Код товара: 276448
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11 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, штатив, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
26
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х14х14
Вес, кг.
2.7
Описание товара Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
Лазерный нивелир KRAFTOOL LL360-3 34645-3 используется для разметки на стройплощадке. Имеет три режима: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий и работа с детектором. В комплект входит штатив, с помощью которого можно свободно регулировать высоту и направление измерительного луча. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. В случае превышения угла самовыравнивания срабатывает индикация - это убережет от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, штатив, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
26
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир KRAFTOOL LL360-3 34645-3 используется для разметки на стройплощадке. Имеет три режима: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий и работа с детектором. В комплект входит штатив, с помощью которого можно свободно регулировать высоту и направление измерительного луча. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. В случае превышения угла самовыравнивания срабатывает индикация - это убережет от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3 - стоимость товара 11470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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