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Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) купить с доставкой в Москве
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Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)

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Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 1
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 2
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 3
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 4
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поверка
нет
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 1
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 2
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 3
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 4
  • Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267001
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Поверка
нет
Ширина, см
12.8
Высота, см
19.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х19
Вес, кг.
1.8

Описание товара Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)

Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)

Отзывы о товаре Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Поверка
нет
Ширина, см
12.8
Высота, см
19.2
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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