Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520
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Характеристики
Тип товара
Нивелир оптический
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%15 940 руб. 20 000 руб.
В наличии
Код товара: 276454
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 940 руб. -20%
20 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир оптический
Поверка
нет
Возможность работы с приемником
нет
Точность, мм/м
30
Резьба под штатив, дюйм
5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Ширина, см
19.7
Высота, см
20.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х20
Вес, кг.
2.52
Описание товара Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520
Оптический нивелир KRAFTOOL OL-32 34520 широко используется при строительных работах, в сфере геодезии и проектирования. Рабочий диапазон составляет 100 метров. Прочный корпус надежно защищен от пыли и влаги (IPX6). 32-кратное увеличение и просветленная оптика обеспечивают отличную видимость. Положение прибора относительно горизонта плавно регулируется при помощи опорных винтов.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Нивелир оптический
Поверка
нет
Возможность работы с приемником
нет
Точность, мм/м
30
Резьба под штатив, дюйм
5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Ширина, см
19.7
Высота, см
20.1
Страна производитель
Китай
Оптический нивелир KRAFTOOL OL-32 34520 широко используется при строительных работах, в сфере геодезии и проектирования. Рабочий диапазон составляет 100 метров. Прочный корпус надежно защищен от пыли и влаги (IPX6). 32-кратное увеличение и просветленная оптика обеспечивают отличную видимость. Положение прибора относительно горизонта плавно регулируется при помощи опорных винтов.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - стоимость товара 15940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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