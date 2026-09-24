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Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) купить с доставкой в Москве
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Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)

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Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 1
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 2
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 3
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 4
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 5
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 6
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 7
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 8
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 9
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 1
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 2
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 3
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 4
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 5
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 6
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 7
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 8
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 9
  • Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
12 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
360 градусов
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
20
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х20
Вес, кг.
2.12

Описание товара Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)

Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)

Отзывы о товаре Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
360 градусов
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
20
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - стоимость товара 12080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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