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Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641)

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Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 1
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 2
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 3
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 4
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 5
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 6
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 7
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 8
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 9
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 10
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 1
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 2
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 3
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 4
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 5
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 6
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 7
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 8
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 9
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 10
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 480 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722487
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641)
12 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4хAA (1.5 В)
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
2.5
Ширина, см
11
Высота, см
13
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х11
Вес, г.
900

Описание товара Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641)

Функция самовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. 3 режима проецирования линий: горизонтальная и две вертикальные линии с развёрткой 360°, благодаря чему луч будет виден в любой точке. Возможность поочерёдного отключения лазерных лучей позволяет оставлять только необходимую для работы световую схему. Питание от стандартных элементов питания или от сети через разъем USB-C.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4хAA (1.5 В)
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
2.5
Ширина, см
11
Высота, см
13
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Функция самовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. 3 режима проецирования линий: горизонтальная и две вертикальные линии с развёрткой 360°, благодаря чему луч будет виден в любой точке. Возможность поочерёдного отключения лазерных лучей позволяет оставлять только необходимую для работы световую схему. Питание от стандартных элементов питания или от сети через разъем USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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