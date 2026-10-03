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Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600

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Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600 - фото 1
Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
  • Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600 - фото 1
  • Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 650 руб. 
Начислим 587 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269883
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600
36 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х27
Вес, кг.
5.1

Описание товара Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600

Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600

Отзывы о товаре Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный ротационный Kraftool RL600 34600 - по цене 36650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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