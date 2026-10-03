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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2

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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 - фото 1
Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 - фото 2
Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни
  • Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 - фото 1
  • Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 - фото 2
  • Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 520 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2
12 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Ширина, см
16
Высота, см
80.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х15х13
Вес, кг.
2.13

Описание товара Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2

Профессиональный измерительный инструмент для моделирования линий. Для разметки. Яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могут повлиять на дальность действия и точность прибора. Элементы питания в комплект поставки не входят.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Ширина, см
16
Высота, см
80.5
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный измерительный инструмент для моделирования линий. Для разметки. Яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могут повлиять на дальность действия и точность прибора. Элементы питания в комплект поставки не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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