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Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix

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Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 1
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 2
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 3
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 4
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 5
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 6
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 7
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 8
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 9
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 10
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 11
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 12
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 13
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 14
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 15
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 16
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 17
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 18
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 19
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 20
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 21
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 22
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 23
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 24
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 25
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 26
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 27
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 28
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 29
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 30
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 31
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 32
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 33
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 34
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 35
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 36
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 37
Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Класс лазера
2
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
10
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 1
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 2
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 3
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 4
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 5
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 6
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 7
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 8
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 9
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 10
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 11
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 12
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 13
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 14
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 15
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 16
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 17
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 18
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 19
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 20
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 21
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 22
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 23
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 24
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 25
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 26
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 27
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 28
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 29
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 30
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 31
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 32
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 33
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 34
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 35
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 36
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 37
  • Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652875
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Тип устройства
линейный
Комплектация
лазерный уровень, батарейки, штатив, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х12х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix

Уровень лазерный самовыравнивающийся Matrix 35023 со штативом длиной 1260 мм позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости с дальностью проекции до 10 метров. Этого достаточно для точной разметки фундамента, укладки облицовочной плитки на пол и стены, установки оконных рам, монтажа подвесных потолков, сборки стенных шкафов и т.д. Допустимо профессиональное применение на строительных объектах. Уровень одинаково эффективен как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, т.к. красный луч виден при любом освещении.

Преимущества

  • Функция самовыравнивания облегчает рабочий процесс — использовать уровень могут даже новички, т. к. он автоматически компенсирует неровность поверхности, на которой стоит.
  • Независимые выключатели для каждого луча — можно строить отдельные линии (вертикальные или горизонтальные) для выполнения разных задач.
  • Индикатор включения для каждого луча — визуальный контроль позволяет легко ориентироваться при выполнении работ.
  • Малый вес 154 г — инструмент удобен в работе и не утяжеляет транспортировочную сумку.
  • Возможность работы в одиночку — в комплект поставки включен алюминиевый штатив.
  • Регулятор на штативе — плавное изменение высоты выдвижных ножек в диапазоне 46-126 см позволяет добиться идеального результата.
  • Безопасная транспортировка и хранение — уровень снабжен блокиратором, поставляется в прочной синтетической сумке.
  • Готовность к работе — 2 аккумуляторные батарейки типа АА прилагаются.

Отзывы о товаре Уровень лазерный, 100 мм, штатив 1260 мм, самовыравнивающийся Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Тип устройства
линейный
Комплектация
лазерный уровень, батарейки, штатив, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
650
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
10
Точность, мм/м
0.5
Элементы питания
AA
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень лазерный самовыравнивающийся Matrix 35023 со штативом длиной 1260 мм позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости с дальностью проекции до 10 метров. Этого достаточно для точной разметки фундамента, укладки облицовочной плитки на пол и стены, установки оконных рам, монтажа подвесных потолков, сборки стенных шкафов и т.д. Допустимо профессиональное применение на строительных объектах. Уровень одинаково эффективен как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, т.к. красный луч виден при любом освещении.

Преимущества

  • Функция самовыравнивания облегчает рабочий процесс — использовать уровень могут даже новички, т. к. он автоматически компенсирует неровность поверхности, на которой стоит.
  • Независимые выключатели для каждого луча — можно строить отдельные линии (вертикальные или горизонтальные) для выполнения разных задач.
  • Индикатор включения для каждого луча — визуальный контроль позволяет легко ориентироваться при выполнении работ.
  • Малый вес 154 г — инструмент удобен в работе и не утяжеляет транспортировочную сумку.
  • Возможность работы в одиночку — в комплект поставки включен алюминиевый штатив.
  • Регулятор на штативе — плавное изменение высоты выдвижных ножек в диапазоне 46-126 см позволяет добиться идеального результата.
  • Безопасная транспортировка и хранение — уровень снабжен блокиратором, поставляется в прочной синтетической сумке.
  • Готовность к работе — 2 аккумуляторные батарейки типа АА прилагаются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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