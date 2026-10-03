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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01 купить с доставкой в Москве
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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01

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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Ширина, см
4
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.06х0.03
Вес, г.
840

Описание товара Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01

Точность: 1 мм/м. 3 ударозащищенные ампулы (1 поворотная на 360°). Разметка на полотне. Особо усиленный профиль. Угломер 180 градусов.

Отзывы о товаре Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Ширина, см
4
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Точность: 1 мм/м. 3 ударозащищенные ампулы (1 поворотная на 360°). Разметка на полотне. Особо усиленный профиль. Угломер 180 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01 - стоимость товара 1630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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