Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 350489
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Ширина, см
4
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.06х0.03
Вес, г.
840
Описание товара Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01
Точность: 1 мм/м. 3 ударозащищенные ампулы (1 поворотная на 360°). Разметка на полотне. Особо усиленный профиль. Угломер 180 градусов.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 35011, QBC GREEN Basic SET, 20 м, зеленый л...
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-100, 1000 мм, с зеркальн...
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитУровень алюминиевый магнитный, 2000 мм, фрезерованный, 3 глазка ...
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитУровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1500 мм ...
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 35018, XQB RED Basic SET, 10 м, красный луч...
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМагнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитУровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 2000 мм ...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 ...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитУровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-150, 1500 мм
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитУровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм,...
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитУровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп....
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Ширина, см
4
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Точность: 1 мм/м. 3 ударозащищенные ампулы (1 поворотная на 360°). Разметка на полотне. Особо усиленный профиль. Угломер 180 градусов.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01 - стоимость товара 1630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01