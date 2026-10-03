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Правило-уровень Stayer Professional 10752-2.5 купить с доставкой в Москве
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Правило-уровень Stayer Professional 10752-2.5

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Правило-уровень Stayer Professional 10752-2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350276
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Правило-уровень Stayer Professional 10752-2.5
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.5х0.1х0.02
Вес, кг.
1.69

Описание товара Правило-уровень Stayer Professional 10752-2.5

Высокоточные (1 мм/м) измерительные ампулы изготовлены на прецизионном оборудовании из ударопрочного акрила. Ребро жесткости обеспечивает высокую стойкость к изгибам. Особо прочный материал корпуса обеспечивает длительный срок службы. Эргономичные ручки для удобства использования.

Отзывы о товаре Правило-уровень Stayer Professional 10752-2.5




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Точность, мм/м
1
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоточные (1 мм/м) измерительные ампулы изготовлены на прецизионном оборудовании из ударопрочного акрила. Ребро жесткости обеспечивает высокую стойкость к изгибам. Особо прочный материал корпуса обеспечивает длительный срок службы. Эргономичные ручки для удобства использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правило-уровень Stayer Professional 10752-2.5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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