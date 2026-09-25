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Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка купить с доставкой в Москве
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Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка

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Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 1
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 2
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 3
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 4
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 5
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 6
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 7
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 8
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 9
Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 1
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 2
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 3
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 4
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 5
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 6
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 7
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 8
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 9
  • Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742138
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Загружаем...
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Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка
2 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
200x22x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х3
Вес, г.
240

Описание товара Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка

Брусковый магнитный уровень 8-в-1 изготовлен на станке с ЧПУ. Высочайшая точность позволяет проводить измерения со всех четырех сторон. 8 измерений в одном: 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 0°, 45°, 90°, горизонтальная плоскость.

Отзывы о товаре Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
200x22x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Брусковый магнитный уровень 8-в-1 изготовлен на станке с ЧПУ. Высочайшая точность позволяет проводить измерения со всех четырех сторон. 8 измерений в одном: 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 0°, 45°, 90°, горизонтальная плоскость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Брусковый магнитный уровень Kraftool BILLET-20 34790, 200 мм, 8 в 1, точность 0,3 мм/м, 4 глазка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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