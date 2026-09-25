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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм купить с доставкой в Москве
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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм

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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 1
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 2
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 3
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 4
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 5
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 6
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 7
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 1
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 2
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 3
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 4
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 5
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 6
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 7
  • Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
600x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х22
Вес, г.
565

Описание товара Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм

Магнитный строительный уровень предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Стойкий к изгибам тавровый профиль выполнен из литого алюминиевого сплава.

Отзывы о товаре Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
600x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный строительный уровень предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Стойкий к изгибам тавровый профиль выполнен из литого алюминиевого сплава.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-060, 600 мм - стоимость товара 2250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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