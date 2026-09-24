Уровень алюминиевый Matrix, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1500 мм 34735
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 652858
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.03х0.03
Вес, г.
300
Описание товара Уровень алюминиевый Matrix, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1500 мм 34735
Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Уровень алюминиевый Matrix, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1500 мм 34735 - этот товар вы можете купить по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый Matrix, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1500 мм 34735