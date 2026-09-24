Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652859
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.06х0.03
Вес, кг.
1.22
Описание товара Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix
Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix