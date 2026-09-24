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Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix

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Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 1
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 2
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 3
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 4
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 5
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 1
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 2
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 3
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 4
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 5
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652859
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.06х0.03
Вес, кг.
1.22

Описание товара Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix

Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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