Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
12 920 руб.
16 450
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603442
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Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103 – многофункциональный, надежный и удобный инструмент, с помощью которого вы сможете выполнять широкий спектр работ, требующих высокой точности разметки.
Один из лазерных излучателей проецирует горизонтальную плоскость на максимально близком расстоянии от поверхности.
Зеленый цвет луча имеет более высокий спектральный отклик для человеческого органа зрения и воспринимается в 4 раза ярче красного.
В зависимости от условий работы вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с низкой саморазрядкой и отсутствием «эффекта памяти» или обычные батарейки.
Пылевлагонепроницаемый корпус надежно защищен от влаги, пыли, мелких частиц и других негативных факторов, характерных для работы в условиях стройплощадки. Антискользящие прорезиненные вставки служат дополнительной защитой прибора при падении.
Лазерный нивелир Condtrol Fliesen 3D Laser 7-2-103 – многофункциональный, надежный и удобный инструмент, с помощью которого вы сможете выполнять широкий спектр работ, требующих высокой точности разметки.
Один из лазерных излучателей проецирует горизонтальную плоскость на максимально близком расстоянии от поверхности.
Зеленый цвет луча имеет более высокий спектральный отклик для человеческого органа зрения и воспринимается в 4 раза ярче красного.
В зависимости от условий работы вы можете использовать литий-ионный аккумулятор с низкой саморазрядкой и отсутствием «эффекта памяти» или обычные батарейки.
Пылевлагонепроницаемый корпус надежно защищен от влаги, пыли, мелких частиц и других негативных факторов, характерных для работы в условиях стройплощадки. Антискользящие прорезиненные вставки служат дополнительной защитой прибора при падении.
Комментарий:
Отличная вещь!!! Первое использование для установки кронштейна для телевизора. Весной на даче очень пригодится.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь!!! Первое использование для установки кронштейна для телевизора. Весной на даче очень пригодится.