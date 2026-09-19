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Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474)

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Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 1
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 2
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 3
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 4
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 5
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 6
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 7
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 8
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 9
Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 10
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Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 1
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 2
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 3
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 4
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 5
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 6
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 7
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 8
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 9
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 10
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 11
  • Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350139
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Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Уровни
Размеры в упаковке, см
25х25х17
Вес, г.
950

Описание товара Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474)

Лазерный нивелир ADA PROLiner 4V с точность до ±0,2 мм/м станет эффективным решением для профессиональной разметки при любых строительных работах и ремонте. А встроенная в него функция автоматического выравнивания исключает неточные расчеты и компенсирует наклон до ±3°. Осепостроитель проецирует 5 лазерных лучей: 4 вертикальных, пересекающихся на потолке, и горизонтальный на 120°. Помимо этого, наличие отвеса поможет выставить начальную точку на плоскости для выполнения отделочных или перемещения разметки.

Отзывы о товаре Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474)




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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Уровни
Описание
Лазерный нивелир ADA PROLiner 4V с точность до ±0,2 мм/м станет эффективным решением для профессиональной разметки при любых строительных работах и ремонте. А встроенная в него функция автоматического выравнивания исключает неточные расчеты и компенсирует наклон до ±3°. Осепостроитель проецирует 5 лазерных лучей: 4 вертикальных, пересекающихся на потолке, и горизонтальный на 120°. Помимо этого, наличие отвеса поможет выставить начальную точку на плоскости для выполнения отделочных или перемещения разметки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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