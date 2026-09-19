Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474)
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Характеристики
Тип товара
Уровни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350139
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х25х17
Вес, г.
950
Описание товара Уровень лазерный ADA PROLiner 4V (А00474)
Лазерный нивелир ADA PROLiner 4V с точность до ±0,2 мм/м станет эффективным решением для профессиональной разметки при любых строительных работах и ремонте. А встроенная в него функция автоматического выравнивания исключает неточные расчеты и компенсирует наклон до ±3°. Осепостроитель проецирует 5 лазерных лучей: 4 вертикальных, пересекающихся на потолке, и горизонтальный на 120°. Помимо этого, наличие отвеса поможет выставить начальную точку на плоскости для выполнения отделочных или перемещения разметки.
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Лазерный нивелир ADA PROLiner 4V с точность до ±0,2 мм/м станет эффективным решением для профессиональной разметки при любых строительных работах и ремонте. А встроенная в него функция автоматического выравнивания исключает неточные расчеты и компенсирует наклон до ±3°. Осепостроитель проецирует 5 лазерных лучей: 4 вертикальных, пересекающихся на потолке, и горизонтальный на 120°. Помимо этого, наличие отвеса поможет выставить начальную точку на плоскости для выполнения отделочных или перемещения разметки.
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