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Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new

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Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 7
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 8
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 9
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
4
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
60
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 7
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 8
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 9
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710312
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор, настенное крепление, крепление-зажим, подъемная платформа, магнитная мишень, зарядное устройство, пульт управления, руководство пользователя, кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
4
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х4.2 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
14.5
Высота, см
11
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х16
Вес, г.
700

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new

Fliesen 4D — многофункциональный, надёжный и удобный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач, требующих высокой точности разметки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Он незаменим при выравнивании полов, укладке плитки, а также в отделочных, монтажных и строительных работах — как в помещении, так и на открытых строительных площадках. Благодаря проекции четырёх плоскостей — двух горизонтальных и двух вертикальных — с углом развертки 360°, прибор обеспечивает максимально точную разметку одновременно на полу, стенах и потолке. Нижний излучатель, встроенный в подставку, формирует лазерную плоскость по всему периметру помещения на высоте всего 20 миллиметров от пола. Это позволяет быстро определить наивысшую точку чернового пола для установки маячков под бетонную стяжку. Благодаря удобному расположению верхнего излучателя, дистанционному управлению и универсальному креплению из комплекта, значительно упрощается выполнение разметки на уровне потолка.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D new




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор, настенное крепление, крепление-зажим, подъемная платформа, магнитная мишень, зарядное устройство, пульт управления, руководство пользователя, кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
4
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х4.2 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
14.5
Высота, см
11
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
20
Страна производитель
Китай
Описание
Fliesen 4D — многофункциональный, надёжный и удобный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач, требующих высокой точности разметки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Он незаменим при выравнивании полов, укладке плитки, а также в отделочных, монтажных и строительных работах — как в помещении, так и на открытых строительных площадках. Благодаря проекции четырёх плоскостей — двух горизонтальных и двух вертикальных — с углом развертки 360°, прибор обеспечивает максимально точную разметку одновременно на полу, стенах и потолке. Нижний излучатель, встроенный в подставку, формирует лазерную плоскость по всему периметру помещения на высоте всего 20 миллиметров от пола. Это позволяет быстро определить наивысшую точку чернового пола для установки маячков под бетонную стяжку. Благодаря удобному расположению верхнего излучателя, дистанционному управлению и универсальному креплению из комплекта, значительно упрощается выполнение разметки на уровне потолка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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