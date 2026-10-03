Top.Mail.Ru
Уровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
4
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269887
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2
10 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
лазерный нивелир – 1 шт., сумка – 1 шт., инструкция – 1 экз.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
4
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7.5
Высота, см
14
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х14
Вес, кг.
1.44

Описание товара Уровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2

Лазерный нивелир KRAFTOOL LL360-2 34645-2 подходит для работ на открытых и закрытых строительных площадках. Функционирует в трех режимах: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий, работа с детектором. Комплектуется держателем, который позволяет крепить прибор к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. В случае превышения угла самовыравнивания срабатывает индикация - это убережет от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
лазерный нивелир – 1 шт., сумка – 1 шт., инструкция – 1 экз.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
4
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7.5
Высота, см
14
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир KRAFTOOL LL360-2 34645-2 подходит для работ на открытых и закрытых строительных площадках. Функционирует в трех режимах: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий, работа с детектором. Комплектуется держателем, который позволяет крепить прибор к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Использование детектора увеличивает дальность измерения до 70 метров. В случае превышения угла самовыравнивания срабатывает индикация - это убережет от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...