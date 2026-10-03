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Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2

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Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 1
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 2
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 3
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 4
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 5
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 6
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 7
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 8
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 9
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 10
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 11
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 12
Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
660
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 1
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 2
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 3
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 4
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 5
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 6
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 7
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 8
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 9
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 10
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 11
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 12
  • Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2
10 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, держатель, штатив, блок питания, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
660
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13
Высота, см
7.3
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х15х13
Вес, кг.
2.07

Описание товара Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2

Линейный лазерный нивелир ЗУБР Крест-2D 34907-2 подходит для профессионального использования. Пригодится для монтажа гипсокартонных плит, разметочных операций, декорирования помещений, установки мебели. Источником питания являются батареи АА или блок AC/DC. Модель имеет 4 режима проецирования линий: 2D построение, 2 плоскости по 360°, 2 фиксированные перпендикулярных линии, 2 самовыравнивающихся перпендикулярные линии. Благодаря функции автовыравнивания, не требующей настройки, обеспечивается высокая точность при разметке. О превышении порогового значения угла самовыравнивания предупреждает световая индикация.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, держатель, штатив, блок питания, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
660
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Развернуть
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13
Высота, см
7.3
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Линейный лазерный нивелир ЗУБР Крест-2D 34907-2 подходит для профессионального использования. Пригодится для монтажа гипсокартонных плит, разметочных операций, декорирования помещений, установки мебели. Источником питания являются батареи АА или блок AC/DC. Модель имеет 4 режима проецирования линий: 2D построение, 2 плоскости по 360°, 2 фиксированные перпендикулярных линии, 2 самовыравнивающихся перпендикулярные линии. Благодаря функции автовыравнивания, не требующей настройки, обеспечивается высокая точность при разметке. О превышении порогового значения угла самовыравнивания предупреждает световая индикация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2 - стоимость товара 10580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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