Нивелир лазерный CONDTROL XLiner 3D
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Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732147
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лазерный нивелир; Аккумулятор (2 шт.); Площадка для регулировки угла наклона; Настенное крепление; Зарядное устройство; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
80
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
1х аккумулятор 3.7B
Время работы на одном заряде, ч
8 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х15
Вес, кг.
1.2
Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL XLiner 3D
Нивелир лазерный CONDTROL XLiner 3D
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
Лазерный нивелир; Аккумулятор (2 шт.); Площадка для регулировки угла наклона; Настенное крепление; Зарядное устройство; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
40
Развернуть
Дальность построения с приемником, м
80
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
1х аккумулятор 3.7B
Время работы на одном заряде, ч
8 ч
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный CONDTROL XLiner 3D
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