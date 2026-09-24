Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix (34366)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix (34366)
Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34366 длиной 2000 мм, фрезерованный, с 3 глазками и двухкомпонентными рукоятками, служит для проверки горизонтальных, вертикальных поверхностей, а также точности угла 45°. Пригодится частному мастеру и профессионалу для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ.
Преимущества
- Легкая и прочная конструкция — уровень выполнен из алюминиевого профиля.
- Высокая точность выполняемых работ — глазки прошли электронную калибровку, базовая поверхность фрезерована.
- Удобный захват — в корпусе имеются рукоятки с прорезиненными вставками.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать инструмент в качестве линейки.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34366 длиной 2000 мм, фрезерованный, с 3 глазками и двухкомпонентными рукоятками, служит для проверки горизонтальных, вертикальных поверхностей, а также точности угла 45°. Пригодится частному мастеру и профессионалу для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ.
Преимущества
- Легкая и прочная конструкция — уровень выполнен из алюминиевого профиля.
- Высокая точность выполняемых работ — глазки прошли электронную калибровку, базовая поверхность фрезерована.
- Удобный захват — в корпусе имеются рукоятки с прорезиненными вставками.
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет использовать инструмент в качестве линейки.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 2000 мм Matrix (34366)