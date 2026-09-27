Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit
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Характеристики
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit
CONDTROL GFX 360 — многофункциональная новинка в линейке нивелиров CONDTROL, объединившая в себе последние достижения отрасли лазерных инструментов. Нивелир имеет оригинальный корпус с высокой степенью защиты от ударов и оснащен тремя зелеными лазерами: проецирует горизонтальную плоскость с разверткой в 360 градусов и 2 ортогональные вертикали. Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир GFX 360 Kit, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, кабельную стяжку, аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс.
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