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Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1

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Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 1
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Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 7
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 8
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 9
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 10
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет луча
зеленый
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 7
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 8
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 9
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 10
  • Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
7 950 руб.  7 990 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
7 950 руб. -1%
7 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
± 0.2
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6.5
Высота, см
5.8
Элементы питания
4х1.5В щелочные LR6 (АА)
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х10
Вес, г.
800

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1

Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
± 0.2
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6.5
Высота, см
5.8
Элементы питания
4х1.5В щелочные LR6 (АА)
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - по цене 7950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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