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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908

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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908 - фото 1
Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни
  • Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908 - фото 1
  • Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908
9 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Ширина, см
10
Высота, см
13.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х10
Вес, г.
750

Описание товара Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908

Профессиональный измерительный инструмент для моделирования линий. Для разметки. Максимальная точность, яркость, четкость и контрастность линий. Яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могут повлиять на дальность действия и точность прибора. Элементы питания в комплект поставки не входят.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Ширина, см
10
Высота, см
13.2
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный измерительный инструмент для моделирования линий. Для разметки. Максимальная точность, яркость, четкость и контрастность линий. Яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могут повлиять на дальность действия и точность прибора. Элементы питания в комплект поставки не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908 - этот товар вы можете купить по цене 9820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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