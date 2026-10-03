Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908
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Характеристики
Тип товара
Уровни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб.
В наличии
Код товара: 341734
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9 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни
Ширина, см
10
Высота, см
13.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х10
Вес, г.
750
Описание товара Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908
Профессиональный измерительный инструмент для моделирования линий. Для разметки. Максимальная точность, яркость, четкость и контрастность линий. Яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могут повлиять на дальность действия и точность прибора. Элементы питания в комплект поставки не входят.
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Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D 34908 - этот товар вы можете купить по цене 9820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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