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Уровень лазерный Зубр 34906 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Зубр 34906

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Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
  • Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 1
  • Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 2
  • Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 3
  • Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 4
  • Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 5
  • Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 6
  • Уровень лазерный Зубр 34906 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269892
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный Зубр 34906
6 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
3хАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
540

Описание товара Уровень лазерный Зубр 34906

Лазерный уровень ЗУБР — это надежный инструмент для профессионалов и энтузиастов строительства, обеспечивающий точность и удобство в работе. Устройство отличается компактными размерами и легким весом — всего 0,54 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Благодаря высококачественному лазеру класса 2, этот прибор обеспечивает точную проекцию двух лучей с направлением на горизонталь, вертикаль и создание креста. Автоматическое выравнивание с углом самовыравнивания до 4° позволяет быстро и легко добиться нужной точности, которая составляет ± 0.3 мм/м. Лазерный уровень ЗУБР предлагает дальность построения без приемника до 20 метров, а при использовании приемника — до 70 метров. Это позволяет использовать прибор как на небольших строительных площадках, так и в более крупных проектах. Устройство оснащено функцией отключения выравнивания, что полезно для работы под углом. Для удобства установки на штатив предусмотрена резьба 1/4 дюйма, что совместимо с большинством стандартных штативов. С ярким красным цветом лучей, лазерный уровень ЗУБР отлично виден на различных поверхностях, обеспечивая безопасность и эффективность в работе. Изготовленный в Китае под брендом ЗУБР, этот инструмент сочетает в себе качество, долговечность и передовые технологии, предлагая надежное решение для построения точных уровней и нивелиров.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Зубр 34906




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
3хАА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень ЗУБР — это надежный инструмент для профессионалов и энтузиастов строительства, обеспечивающий точность и удобство в работе. Устройство отличается компактными размерами и легким весом — всего 0,54 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Благодаря высококачественному лазеру класса 2, этот прибор обеспечивает точную проекцию двух лучей с направлением на горизонталь, вертикаль и создание креста. Автоматическое выравнивание с углом самовыравнивания до 4° позволяет быстро и легко добиться нужной точности, которая составляет ± 0.3 мм/м. Лазерный уровень ЗУБР предлагает дальность построения без приемника до 20 метров, а при использовании приемника — до 70 метров. Это позволяет использовать прибор как на небольших строительных площадках, так и в более крупных проектах. Устройство оснащено функцией отключения выравнивания, что полезно для работы под углом. Для удобства установки на штатив предусмотрена резьба 1/4 дюйма, что совместимо с большинством стандартных штативов. С ярким красным цветом лучей, лазерный уровень ЗУБР отлично виден на различных поверхностях, обеспечивая безопасность и эффективность в работе. Изготовленный в Китае под брендом ЗУБР, этот инструмент сочетает в себе качество, долговечность и передовые технологии, предлагая надежное решение для построения точных уровней и нивелиров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Зубр 34906 – стоимость товара 6730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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