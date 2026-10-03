Уровень лазерный Зубр 34906
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Характеристики
Описание товара Уровень лазерный Зубр 34906
Лазерный уровень ЗУБР — это надежный инструмент для профессионалов и энтузиастов строительства, обеспечивающий точность и удобство в работе. Устройство отличается компактными размерами и легким весом — всего 0,54 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Благодаря высококачественному лазеру класса 2, этот прибор обеспечивает точную проекцию двух лучей с направлением на горизонталь, вертикаль и создание креста. Автоматическое выравнивание с углом самовыравнивания до 4° позволяет быстро и легко добиться нужной точности, которая составляет ± 0.3 мм/м. Лазерный уровень ЗУБР предлагает дальность построения без приемника до 20 метров, а при использовании приемника — до 70 метров. Это позволяет использовать прибор как на небольших строительных площадках, так и в более крупных проектах. Устройство оснащено функцией отключения выравнивания, что полезно для работы под углом. Для удобства установки на штатив предусмотрена резьба 1/4 дюйма, что совместимо с большинством стандартных штативов. С ярким красным цветом лучей, лазерный уровень ЗУБР отлично виден на различных поверхностях, обеспечивая безопасность и эффективность в работе. Изготовленный в Китае под брендом ЗУБР, этот инструмент сочетает в себе качество, долговечность и передовые технологии, предлагая надежное решение для построения точных уровней и нивелиров.
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