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Уровень лазерный Зубр 34907 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Зубр 34907

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Уровень лазерный Зубр 34907
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный Зубр 34907
8 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир, блок питания, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонтальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
10
Высота, см
13.2
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х10
Вес, г.
650

Описание товара Уровень лазерный Зубр 34907

Линейный лазерный нивелир ЗУБР 34907 предназначен для моделирования плоскостей во время выполнения разметочных работ. Его можно использовать при монтаже и укладке плитки, декорировании помещений, установке мебели. Прибор позволяет выбрать один из четырех режимов проецирования линий: 2D построение, 2 плоскости по 360°, 2 фиксированные перпендикулярных линии, 2 самовыравнивающихся перпендикулярные линии. Благодаря функции автовыравнивания, не требующей настройки, достигается высокая точность при разметке. При превышении порогового значения угла самовыравнивания появляется световая индикация.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Зубр 34907




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир, блок питания, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонтальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
10
Высота, см
13.2
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Линейный лазерный нивелир ЗУБР 34907 предназначен для моделирования плоскостей во время выполнения разметочных работ. Его можно использовать при монтаже и укладке плитки, декорировании помещений, установке мебели. Прибор позволяет выбрать один из четырех режимов проецирования линий: 2D построение, 2 плоскости по 360°, 2 фиксированные перпендикулярных линии, 2 самовыравнивающихся перпендикулярные линии. Благодаря функции автовыравнивания, не требующей настройки, достигается высокая точность при разметке. При превышении порогового значения угла самовыравнивания появляется световая индикация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Зубр 34907 - купить по цене 8330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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