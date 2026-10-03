Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-3 34660-3
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 230 руб.
В наличии
Код товара: 269890
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 230 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
7.9
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х14х14
Вес, кг.
2.6
Описание товара Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-3 34660-3
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-3 34660-3 пригодится при отделочных и ремонтных работах. Проецирует вертикальную и горизонтальную линии, образующие крест. Имеет три рабочих режима. Комплектуется штативом, который значительно расширяет возможности применения устройства. Использование детектора повышает дальность измерения до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.5
Высота, см
7.9
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-3 34660-3 пригодится при отделочных и ремонтных работах. Проецирует вертикальную и горизонтальную линии, образующие крест. Имеет три рабочих режима. Комплектуется штативом, который значительно расширяет возможности применения устройства. Использование детектора повышает дальность измерения до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-3 34660-3 - купить по цене 9230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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