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Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D

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Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603453
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
878

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D

Лазерный нивелир Fliesen 4D – проецирует 2 вертикали и 2 горизонтали с разверткой в 360 градусов. Расположение голов с излучателями на верхней и нижней сторонах прибора позволяет Fliesen 4D строить плоскости максимально близко к полу и потолку. Уровень идеально подходит для работ в помещениях и на открытых строительных площадках. У него металлический каркас и прорезиненный корпус. В комплекте идут 2 сменных аккумулятора, кейс для безопасной транспортировки, подъемная платформа, крепления двух видов и магнитная мишень.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL Fliesen 4D




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Fliesen 4D – проецирует 2 вертикали и 2 горизонтали с разверткой в 360 градусов. Расположение голов с излучателями на верхней и нижней сторонах прибора позволяет Fliesen 4D строить плоскости максимально близко к полу и потолку. Уровень идеально подходит для работ в помещениях и на открытых строительных площадках. У него металлический каркас и прорезиненный корпус. В комплекте идут 2 сменных аккумулятора, кейс для безопасной транспортировки, подъемная платформа, крепления двух видов и магнитная мишень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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