Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб.
В наличии
Код товара: 341737
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Загружаем...
7 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х13
Вес, кг.
2.62
Описание товара Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2
Лазерный нивелир Stayer SL360-2 34962-2 – устройство, которое выполняет построение линий на вертикальных или горизонтальных плоскостях. Линии включаются по-раздельности, что влияет на удобство работы и экономию заряда батарей. Имеется возможность работы как в режиме фиксированных линий, так и в режиме самовыравнивания.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Stayer SL360-2 34962-2 – устройство, которое выполняет построение линий на вертикальных или горизонтальных плоскостях. Линии включаются по-раздельности, что влияет на удобство работы и экономию заряда батарей. Имеется возможность работы как в режиме фиксированных линий, так и в режиме самовыравнивания.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - стоимость товара 7310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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