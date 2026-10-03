Top.Mail.Ru
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 1
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 2
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 3
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 4
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 5
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 6
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 7
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 8
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 9
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 10
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 11
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные нивелиры
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 1
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 2
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 3
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 4
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 5
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 6
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 7
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 8
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 9
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 10
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 11
  • Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904
5 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лазерные нивелиры
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
15.5
Высота, см
23.5
Элементы питания
AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х16
Вес, кг.
1.52

Описание товара Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904

Лазерный линейный нивелир Зубр КРЕСТ 55 ПРОФЕССИОНАЛ 34904 пригодится при монтаже окон и дверей, укладке плитки, установке мебели. Работает от батареек, либо от блока питания AC/DC. Модель имеет 5 режимов проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия на 360 градусов; 4 вертикальные линии, образующие 2 плоскости по 360 градусов; 2 креста; раздельное включение линий; отвес вниз. Функция автовыравнивания не нуждается в настройке, что обеспечивает высокую точность при разметке. Режим использования с детектором позволяет увеличить рабочую дальность до 70 метров.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лазерные нивелиры
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
15.5
Развернуть
Высота, см
23.5
Элементы питания
AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный линейный нивелир Зубр КРЕСТ 55 ПРОФЕССИОНАЛ 34904 пригодится при монтаже окон и дверей, укладке плитки, установке мебели. Работает от батареек, либо от блока питания AC/DC. Модель имеет 5 режимов проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия на 360 градусов; 4 вертикальные линии, образующие 2 плоскости по 360 градусов; 2 креста; раздельное включение линий; отвес вниз. Функция автовыравнивания не нуждается в настройке, что обеспечивает высокую точность при разметке. Режим использования с детектором позволяет увеличить рабочую дальность до 70 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - по цене 5200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...