Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лазерные нивелиры
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
В наличии
Код товара: 341756
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лазерные нивелиры
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
15.5
Высота, см
23.5
Элементы питания
AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х16
Вес, кг.
1.52
Описание товара Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904
Лазерный линейный нивелир Зубр КРЕСТ 55 ПРОФЕССИОНАЛ 34904 пригодится при монтаже окон и дверей, укладке плитки, установке мебели. Работает от батареек, либо от блока питания AC/DC. Модель имеет 5 режимов проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия на 360 градусов; 4 вертикальные линии, образующие 2 плоскости по 360 градусов; 2 креста; раздельное включение линий; отвес вниз. Функция автовыравнивания не нуждается в настройке, что обеспечивает высокую точность при разметке. Режим использования с детектором позволяет увеличить рабочую дальность до 70 метров.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Лазерные нивелиры
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
15.5
Развернуть
Высота, см
23.5
Элементы питания
AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
Страна производитель
Китай
Лазерный линейный нивелир Зубр КРЕСТ 55 ПРОФЕССИОНАЛ 34904 пригодится при монтаже окон и дверей, укладке плитки, установке мебели. Работает от батареек, либо от блока питания AC/DC. Модель имеет 5 режимов проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия на 360 градусов; 4 вертикальные линии, образующие 2 плоскости по 360 градусов; 2 креста; раздельное включение линий; отвес вниз. Функция автовыравнивания не нуждается в настройке, что обеспечивает высокую точность при разметке. Режим использования с детектором позволяет увеличить рабочую дальность до 70 метров.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Нивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904 - по цене 5200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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