Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, штатив (34963-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 722494
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х14
Вес, кг.
1.18
Описание товара Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, штатив (34963-3)
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, штатив (34963-3)
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Развернуть
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, штатив (34963-3)
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, штатив (34963-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, штатив (34963-3)