Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269864
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, магнитное крепление, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х27х12
Вес, кг.
1
Описание товара Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138)
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 Set 1-2-138 может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Имеет импульсный режим для работы с детектором, благодаря которому дальность измерения увеличивается до 60 метров. Корпус оснащен защитным резиновым демпфером, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4 или 5/8 - для более удобного выполнения рабочих операций.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, магнитное крепление, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 Set 1-2-138 может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Имеет импульсный режим для работы с детектором, благодаря которому дальность измерения увеличивается до 60 метров. Корпус оснащен защитным резиновым демпфером, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4 или 5/8 - для более удобного выполнения рабочих операций.
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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