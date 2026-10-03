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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5

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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 2
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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 5
Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 6
Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 7
Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 8
Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 9
Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 1
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 2
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 3
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 4
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 5
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 6
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 7
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 8
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 9
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341739
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
± 0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
8.2
Высота, см
23
Элементы питания
ААА (3 шт.)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х8
Вес, г.
927

Описание товара Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5

Лазерный нивелир Kraftool - это высокоточный инструмент, предназначенный для профессионального использования в строительстве и ремонте. Этот лазерный уровень обладает компактными размерами, всего 8,2 см в ширину и 23 см в высоту, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Вес устройства составляет 0,93 кг, что позволяет легко переносить его по строительной площадке. Оборудование оснащено двумя лазерными лучами с длиной волны 635 нм, которые проецируют красные линии в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Нивелир обладает классом лазера 2, что гарантирует безопасность и точность измерений. Рабочая дальность без использования приемника составляет до 20 метров, что делает этот инструмент универсальным для большинства задач. Лазерный уровень Kraftool оборудован функцией авто-выравнивания с углом самовыравнивания до 4 градусов, что обеспечивает быструю и точную настройку на объекте. В то время как точность измерений достигает ± 0.2 мм/м, отключение выравнивания доступно для ручной настройки в нестандартных условиях. Для удобства крепления на штатив устройство оснащено резьбой 1/4 дюйма, что позволяет надежно фиксировать его на стандартных подставках. Это делает лазерный нивелир Kraftool отличным выбором для профессионалов, которым необходим надежный и точный инструмент для измерений на строительной площадке.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
± 0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
8.2
Высота, см
23
Элементы питания
ААА (3 шт.)
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Kraftool - это высокоточный инструмент, предназначенный для профессионального использования в строительстве и ремонте. Этот лазерный уровень обладает компактными размерами, всего 8,2 см в ширину и 23 см в высоту, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Вес устройства составляет 0,93 кг, что позволяет легко переносить его по строительной площадке. Оборудование оснащено двумя лазерными лучами с длиной волны 635 нм, которые проецируют красные линии в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Нивелир обладает классом лазера 2, что гарантирует безопасность и точность измерений. Рабочая дальность без использования приемника составляет до 20 метров, что делает этот инструмент универсальным для большинства задач. Лазерный уровень Kraftool оборудован функцией авто-выравнивания с углом самовыравнивания до 4 градусов, что обеспечивает быструю и точную настройку на объекте. В то время как точность измерений достигает ± 0.2 мм/м, отключение выравнивания доступно для ручной настройки в нестандартных условиях. Для удобства крепления на штатив устройство оснащено резьбой 1/4 дюйма, что позволяет надежно фиксировать его на стандартных подставках. Это делает лазерный нивелир Kraftool отличным выбором для профессионалов, которым необходим надежный и точный инструмент для измерений на строительной площадке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5 - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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