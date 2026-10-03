Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5
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Характеристики
Описание товара Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5
Лазерный нивелир Kraftool - это высокоточный инструмент, предназначенный для профессионального использования в строительстве и ремонте. Этот лазерный уровень обладает компактными размерами, всего 8,2 см в ширину и 23 см в высоту, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных условиях. Вес устройства составляет 0,93 кг, что позволяет легко переносить его по строительной площадке. Оборудование оснащено двумя лазерными лучами с длиной волны 635 нм, которые проецируют красные линии в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Нивелир обладает классом лазера 2, что гарантирует безопасность и точность измерений. Рабочая дальность без использования приемника составляет до 20 метров, что делает этот инструмент универсальным для большинства задач. Лазерный уровень Kraftool оборудован функцией авто-выравнивания с углом самовыравнивания до 4 градусов, что обеспечивает быструю и точную настройку на объекте. В то время как точность измерений достигает ± 0.2 мм/м, отключение выравнивания доступно для ручной настройки в нестандартных условиях. Для удобства крепления на штатив устройство оснащено резьбой 1/4 дюйма, что позволяет надежно фиксировать его на стандартных подставках. Это делает лазерный нивелир Kraftool отличным выбором для профессионалов, которым необходим надежный и точный инструмент для измерений на строительной площадке.
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