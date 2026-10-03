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Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127) купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)

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Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269866
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, источники питания, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, чехол
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
500

Описание товара Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)

Лазерный нивелир CONDTROL NEO X1-360 1-2-127 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Он имеет режим наклонных плоскостей, что обеспечивает удобство при строительных и отделочных работах. Корпус нивелира изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт защитным резиновым демпфером. Предусмотрена возможность крепления на штатив с резьбой 1/4 или 5/8.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, источники питания, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, чехол
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир CONDTROL NEO X1-360 1-2-127 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Он имеет режим наклонных плоскостей, что обеспечивает удобство при строительных и отделочных работах. Корпус нивелира изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт защитным резиновым демпфером. Предусмотрена возможность крепления на штатив с резьбой 1/4 или 5/8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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