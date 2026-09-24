Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
Алюминиевый уровень Sparta 330205 длиной 400 мм, желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, будет полезен при проведении строительных, отделочных, облицовочных и других работ, требующих особой точности. Уровень с тремя глазками поможет определить отклонение от горизонтальной и вертикальной плоскости, выставить угол 45°, измерить предметы и т. д.
Преимущества
- Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
- Защита от пыли и строительного мусора — инструмент снабжен торцевыми заглушками.
- Функциональность — благодаря измерительной шкале можно начертить линию нужной длины.
- Точность выполняемых измерений — погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитУровень алюминиевый, 400 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35104)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитУровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, линейка Sparta
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитУровень усиленный, 230 мм, 3 глазка, магнитный, пластмассовый "Т...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитУровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, линейка Sparta
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитУровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитУровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитУровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитУровень алюминиевый, 1000 мм, 2 глазка, линейка Sparta (35110)
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитУровень алюминиевый, 600 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитУровень алюминиевый "Рельс", 400 мм, 3 глазка (1 поворотный) Mat...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитУровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитУровень алюминиевый, 1000 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
Алюминиевый уровень Sparta 330205 длиной 400 мм, желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, будет полезен при проведении строительных, отделочных, облицовочных и других работ, требующих особой точности. Уровень с тремя глазками поможет определить отклонение от горизонтальной и вертикальной плоскости, выставить угол 45°, измерить предметы и т. д.
Преимущества
- Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
- Защита от пыли и строительного мусора — инструмент снабжен торцевыми заглушками.
- Функциональность — благодаря измерительной шкале можно начертить линию нужной длины.
- Точность выполняемых измерений — погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).
Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta