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Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta

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Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 1
Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 2
Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 3
Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 4
Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 5
Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 6
Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х3х3
Вес, г.
298

Описание товара Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta

Алюминиевый уровень Sparta 330205 длиной 400 мм, желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, будет полезен при проведении строительных, отделочных, облицовочных и других работ, требующих особой точности. Уровень с тремя глазками поможет определить отклонение от горизонтальной и вертикальной плоскости, выставить угол 45°, измерить предметы и т. д.

Преимущества

  • Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Защита от пыли и строительного мусора — инструмент снабжен торцевыми заглушками.
  • Функциональность — благодаря измерительной шкале можно начертить линию нужной длины.
  • Точность выполняемых измерений — погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).

Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый уровень Sparta 330205 длиной 400 мм, желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, будет полезен при проведении строительных, отделочных, облицовочных и других работ, требующих особой точности. Уровень с тремя глазками поможет определить отклонение от горизонтальной и вертикальной плоскости, выставить угол 45°, измерить предметы и т. д.

Преимущества

  • Надежность — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Защита от пыли и строительного мусора — инструмент снабжен торцевыми заглушками.
  • Функциональность — благодаря измерительной шкале можно начертить линию нужной длины.
  • Точность выполняемых измерений — погрешность составляет 1 мм/м (0,057°).

Для определения отклонения от вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 400 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - стоимость товара 290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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