Уровень лазерный Condtrol QB Set (1-2-121)
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269867
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х8
Вес, г.
300
Описание товара Уровень лазерный Condtrol QB Set (1-2-121)
Лазерный нивелир Condtrol QB 1-2-121 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Он широко используется при укладке кафеля, установке карнизов, монтаже мебели и т.д. Возможно раздельное включение плоскостей, а также предусмотрен режим построения наклонных лазерных линий. В комплект входит легкий алюминиевый штатив, у которого выдвигается центральная секция. Высота регулируется в диапазоне 14 см.
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Лазерный нивелир Condtrol QB 1-2-121 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Он широко используется при укладке кафеля, установке карнизов, монтаже мебели и т.д. Возможно раздельное включение плоскостей, а также предусмотрен режим построения наклонных лазерных линий. В комплект входит легкий алюминиевый штатив, у которого выдвигается центральная секция. Высота регулируется в диапазоне 14 см.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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