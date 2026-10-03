Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
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Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 350246
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2 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
нет
Габариты без упаковки
500 мм
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
52х5х4
Вес, г.
670
Описание товара Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
Раскладной уровень 3 ампулы, 500 мм KRAFTOOL MASS Level 1-34730-050 - это прекрасный помощник при установке различных систем, техники, мебели, и даже выравнивании полов. С помощью данного инструмента легко определять отклонения поверхностей по вертикали и горизонтали. Уровень имеет отличительную особенность - он обладает механизмом трансформера, который позволяет легко собирать и переносить изделие, а также проводить измерения в узких местах. Уровень оснащен тремя ампулами, которые имеют функцию регулировки в случае сбоя их точности.
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Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
нет
Габариты без упаковки
500 мм
Страна производитель
Япония
Раскладной уровень 3 ампулы, 500 мм KRAFTOOL MASS Level 1-34730-050 - это прекрасный помощник при установке различных систем, техники, мебели, и даже выравнивании полов. С помощью данного инструмента легко определять отклонения поверхностей по вертикали и горизонтали. Уровень имеет отличительную особенность - он обладает механизмом трансформера, который позволяет легко собирать и переносить изделие, а также проводить измерения в узких местах. Уровень оснащен тремя ампулами, которые имеют функцию регулировки в случае сбоя их точности.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050 - стоимость товара 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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