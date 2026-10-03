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Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 купить с доставкой в Москве
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Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01

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Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 1
Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 2
Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 3
Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 1
  • Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 2
  • Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 3
  • Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350278
Доставка в Москве
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Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01
3 230 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Ширина, см
9
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.5х0.09х0.02
Вес, кг.
2.09

Описание товара Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01

Правило-уровень ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 2,5м Зубр 1075-2.5_z01 является высокоточным измерительным инструментом, который служит для выравнивания строительных смесей или конструкций. Обладает прочным корпусом с увеличенной толщиной стенок - 1.6мм. Оснащен двумя ручками и двумя ампулами из акрила, что делает применение комфортным, а измерения точными. Ребро жесткости обеспечивает стойкость к изгибам.

Отзывы о товаре Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Ширина, см
9
Высота, см
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Правило-уровень ЭКСПЕРТ с ребром жесткости 2,5м Зубр 1075-2.5_z01 является высокоточным измерительным инструментом, который служит для выравнивания строительных смесей или конструкций. Обладает прочным корпусом с увеличенной толщиной стенок - 1.6мм. Оснащен двумя ручками и двумя ампулами из акрила, что делает применение комфортным, а измерения точными. Ребро жесткости обеспечивает стойкость к изгибам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правило-уровень Зубр 1075-2.5_z01 - по цене 3230 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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