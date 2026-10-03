Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
В наличии
Код товара: 341759
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3 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
12.6
Высота, см
7.2
Элементы питания
AAA/мизинчиковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
281
Описание товара Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL 20 34700 используется при строительных и отделочных работах внутри помещений. Строит четкие горизонтальную и вертикальную линии, которые перекрещиваются между собой. Магнитный компенсатор обеспечивает быстрое и точное выравнивание даже на неровной поверхности. Кнопка вкл/выкл предупреждает о превышении угла самовыравнивания - это защитит от ошибок при разметке. Возможность установки на штатив позволяет работать на различной высоте.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
12.6
Развернуть
Высота, см
7.2
Элементы питания
AAA/мизинчиковая
Страна производитель
Китай
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL 20 34700 используется при строительных и отделочных работах внутри помещений. Строит четкие горизонтальную и вертикальную линии, которые перекрещиваются между собой. Магнитный компенсатор обеспечивает быстрое и точное выравнивание даже на неровной поверхности. Кнопка вкл/выкл предупреждает о превышении угла самовыравнивания - это защитит от ошибок при разметке. Возможность установки на штатив позволяет работать на различной высоте.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - по цене 3310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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