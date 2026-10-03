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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 купить с доставкой в Москве
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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700

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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - фото 1
Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - фото 2
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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - фото 1
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - фото 2
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - фото 3
  • Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
12.6
Высота, см
7.2
Элементы питания
AAA/мизинчиковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
281

Описание товара Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700

Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL 20 34700 используется при строительных и отделочных работах внутри помещений. Строит четкие горизонтальную и вертикальную линии, которые перекрещиваются между собой. Магнитный компенсатор обеспечивает быстрое и точное выравнивание даже на неровной поверхности. Кнопка вкл/выкл предупреждает о превышении угла самовыравнивания - это защитит от ошибок при разметке. Возможность установки на штатив позволяет работать на различной высоте.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
12.6
Развернуть
Высота, см
7.2
Элементы питания
AAA/мизинчиковая
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL 20 34700 используется при строительных и отделочных работах внутри помещений. Строит четкие горизонтальную и вертикальную линии, которые перекрещиваются между собой. Магнитный компенсатор обеспечивает быстрое и точное выравнивание даже на неровной поверхности. Кнопка вкл/выкл предупреждает о превышении угла самовыравнивания - это защитит от ошибок при разметке. Возможность установки на штатив позволяет работать на различной высоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Kraftool CL 20 34700 - по цене 3310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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