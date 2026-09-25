Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
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Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
16
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
В наличии
Код товара: 732150
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4 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Лазерный нивелир PLANO 4D; Аккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч — 2 шт.; Пульт дистанционного управления; Настенное магнитное крепление; Зарядное устройство; Переходник с резьбы 1/4" на 5/8"; Сумка-чехол с плечевым ремнём; Руководство по эксплуатации.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
16
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
92
Высота, см
70
Элементы питания
2хАккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1
Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
CONDTROL PLANO 4D — лазерный нивелир проецирует две горизонтальные и две вертикальные плоскости с разверткой на 360°, что делает его оптимальным решением для профессиональной разметки во всех направлениях — от пола до потолка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Комплектация
Лазерный нивелир PLANO 4D; Аккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч — 2 шт.; Пульт дистанционного управления; Настенное магнитное крепление; Зарядное устройство; Переходник с резьбы 1/4" на 5/8"; Сумка-чехол с плечевым ремнём; Руководство по эксплуатации.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
16
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Развернуть
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
92
Высота, см
70
Элементы питания
2хАккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч
Страна производитель
Китай
CONDTROL PLANO 4D — лазерный нивелир проецирует две горизонтальные и две вертикальные плоскости с разверткой на 360°, что делает его оптимальным решением для профессиональной разметки во всех направлениях — от пола до потолка.
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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