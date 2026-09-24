Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701)
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
В наличии
Код товара: 722486
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Загружаем...
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Загружаем...
4 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6
Высота, см
7
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
267
Описание товара Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701)
Лазерный нивелир KRAFTOOL CL 20 34701 – профессиональный суперкомпактный измерительный инструмент. Проецирует одновременно две яркие зеленые лазерные линии: одну горизонтальную и одну вертикальную с дальностью видимости до 20 метров. Яркость и чёткость. Зеленый луч обеспечивает высококачественные разметочные работы. Простой монтаж. Резьба 1/4 дюйма позволяет установить нивелир на фотоштатив. Долгий срок службы. Специальные накладки на корпусе обеспечивают защиту от механических повреждений. Ребристая поверхность исключает выскальзывание нивелира из рук.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6
Высота, см
7
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир KRAFTOOL CL 20 34701 – профессиональный суперкомпактный измерительный инструмент. Проецирует одновременно две яркие зеленые лазерные линии: одну горизонтальную и одну вертикальную с дальностью видимости до 20 метров. Яркость и чёткость. Зеленый луч обеспечивает высококачественные разметочные работы. Простой монтаж. Резьба 1/4 дюйма позволяет установить нивелир на фотоштатив. Долгий срок службы. Специальные накладки на корпусе обеспечивают защиту от механических повреждений. Ребристая поверхность исключает выскальзывание нивелира из рук.
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - купить по цене 4120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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