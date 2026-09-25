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Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D

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Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир, 2 Li-Ion аккумулятора, magnetic настенное крепление, пульт ДУ, переходник 1/4" на 5/8", зарядное устройство, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6
Габариты без упаковки
132x85x124 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, кг.
1.24

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D

Строит три замкнутые плоскости на 360° (две вертикальные и одну горизонтальную). Отлично подходит для комплексной разметки при масштабных отделочных и строительных работах.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир, 2 Li-Ion аккумулятора, magnetic настенное крепление, пульт ДУ, переходник 1/4" на 5/8", зарядное устройство, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Развернуть
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6
Габариты без упаковки
132x85x124 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Строит три замкнутые плоскости на 360° (две вертикальные и одну горизонтальную). Отлично подходит для комплексной разметки при масштабных отделочных и строительных работах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D – стоимость товара 4970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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