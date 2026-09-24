Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, (34963)
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 722495
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3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х14
Вес, г.
750
Описание товара Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, (34963)
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, (34963)
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Развернуть
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, (34963)
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, (34963) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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