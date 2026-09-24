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Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) купить с доставкой в Москве
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Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900)

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Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - фото 2
Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - фото 3
Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520-540
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
15
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - фото 1
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - фото 2
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - фото 3
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900)
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520-540
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
8
Высота, см
7
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х7
Вес, г.
260

Описание товара Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900)

Лазерный нивелир ЗУБР Крест 34900 – профессиональный прибор для моделирования зелеными лучами горизонтальной и вертикальной плоскостей. Применяется для нивелирования плоскостей строительных конструкций, выполнения разметочных операций при отделочных работах, при монтаже стен, дверей, перегородок, окон, радиаторов, гипсокартонных плит, при укладке настенной и напольной плитки, при установке мебели, декорировании помещений и т.д. Функция автоматического выравнивания позволяет обходится без специальной настройки прибора и обеспечивает максимальную точность при разметке. Нивелир имеет компактные размеры, обладает максимальной яркостью и контрастностью зеленых линий при построении вертикальной, горизонтальной линии и креста.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520-540
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
15
Развернуть
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
8
Высота, см
7
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир ЗУБР Крест 34900 – профессиональный прибор для моделирования зелеными лучами горизонтальной и вертикальной плоскостей. Применяется для нивелирования плоскостей строительных конструкций, выполнения разметочных операций при отделочных работах, при монтаже стен, дверей, перегородок, окон, радиаторов, гипсокартонных плит, при укладке настенной и напольной плитки, при установке мебели, декорировании помещений и т.д. Функция автоматического выравнивания позволяет обходится без специальной настройки прибора и обеспечивает максимальную точность при разметке. Нивелир имеет компактные размеры, обладает максимальной яркостью и контрастностью зеленых линий при построении вертикальной, горизонтальной линии и креста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный ЗУБР Крест, Профессионал (34900) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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