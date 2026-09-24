Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
В наличии
Код товара: 722459
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.2
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.07х0.03
Вес, г.
900
Описание товара Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100)
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.2
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100)