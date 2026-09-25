Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
В наличии
Код товара: 742131
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.02
Вес, кг.
1.5
Описание товара Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм
Усиленный магнитный уровень с фрезерованной поверхностью и зеркальным глазком применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Инструмент выполнен из высококачественных и прочных материалов, что делает его долговечным и надежным.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Усиленный магнитный уровень с фрезерованной поверхностью и зеркальным глазком применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Инструмент выполнен из высококачественных и прочных материалов, что делает его долговечным и надежным.
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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