Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269850
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х10
Вес, г.
700
Описание товара Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 1-2-115 строит 2 линии: 1 вертикальную и 1 горизонтальную. Функция самонивелирования позволяет проецировать абсолютно точные линии. Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8, так и на 1/4. Модель питается от 3 батареек АА, которых хватает на 15 часов непрерывной работы.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Развернуть
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 1-2-115 строит 2 линии: 1 вертикальную и 1 горизонтальную. Функция самонивелирования позволяет проецировать абсолютно точные линии. Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8, так и на 1/4. Модель питается от 3 батареек АА, которых хватает на 15 часов непрерывной работы.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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